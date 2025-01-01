Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 6Folge 79
Folge 79: Familienbande (2)

43 Min.Ab 12

Nachdem ein Straftäter in den Knast gewandert ist, arbeitet nun ein weiteres Familienmitglied an seiner kriminellen Familienehre. - Eine 37-Jährige wurde während ihres Saunaganges im heimischen Garten überrascht und in der aufgeheizten Sauna eingeschlossen. Sie hofft auf die schnelle Hilfe der Beamten. - Ein anonymer Anruf erreicht die Beamten: In der Nachbarschaft wurde eingebrochen! Am Einsatzort erwischen die Polizisten die Täterin in flagranti.

