Auf Streife
Folge 92: Von der Tarantel gestochen
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden aufgrund eines vermeintlichen Einbruchs gerufen. Als sie am Einsatzort eintreffen, werden sie selbst Zeugen bei einem Verkehrsunfall: Die Melderin wird vor ihren Augen von einem Wagen erfasst! - Ein Busfahrer alarmiert die Beamten: Ein Rentner dreht während einer Fahrt komplett durch und schwingt wutentbrannt den Krückstock!
