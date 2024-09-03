Auf Streife
Folge 95: Gebrauchtwagen Hagen
44 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12
Auf dem Hof eines Gebrauchtwagenhandels dreht ein 40-Jähriger komplett durch: Er rammt mit einem Wagen ein anderes Fahrzeug. - Von wegen Frohe Ostern! Ein Osterhase ist in eine Schlägerei mit einem Mann verwickelt! Der Mann kann nicht von dem Mann im Hasenkostüm ablassen und ist kaum zu beruhigen. - Auf nächtlicher Streifenfahrt finden die Beamten eine junge Frau, die in ihrem Pyjama bereits vor Kälte zittert und verzweifelt am Straßenrand steht.
