Auf Streife
Folge 104: Dominant verarscht
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann gerät in eine unangenehme Situation, als er von einer angeblichen Domina ans Bett gefesselt und bestohlen wird. - Einer WG-Mitbewohnerin wurde ihre Schlange, die sie als Haustier hält, entwendet. - Auf Streife werden die Polizisten auf einen Streit zwischen einem Schlosser und seiner Kundin aufmerksam. War die Frau dabei, auf einen Betrug hereinzufallen? - Auseinandersetzung in einer Bar: Die Klofrau wird beschuldigt die Kunden zu bestehlen und zu bespannen.
