Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sie hustete und prustete

SAT.1Staffel 9Folge 48vom 04.11.2024
Sie hustete und prustete

Sie hustete und prusteteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 48: Sie hustete und prustete

44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Eine 17-jährige Schülerin erleidet einen starken Asthmaanfall: Die Polizisten finden ein Tütchen mit verdächtigem Inhalt. - Bei der Personenkontrolle dreier junger Männer entdecken die Beamten ein gestohlenes Fahrzeug samt fremdem Baby auf dem Rücksitz. - Eine Frau setzt ihren Freund aus unerklärlichen Gründen vor die Tür. Was hat sie zu verheimlichen? - Schiefgelaufene Geburtstagsüberraschung: Eine verletzte Prostituierte wird nach dem Rausschmiss von einem Freier belästigt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen