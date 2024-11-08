Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 57vom 08.11.2024
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Pöbelei und Einbruch: Ein Familienvater verliert nicht nur seinen Job, sondern auch seine Nerven. - Blutiger Liebesbeweis: Ein Schweineherz und ein großes Transparent zieren die Einfahrt eines Hauses. - Ein Sechsähriger mit sehr viel Bargeld löst einen Einsatz in einem Kiosk aus. Als er zu einem fremden Mann ins Auto steigt, sind die Beamten alarmiert. - Eine jähzornige Nachbarin hegt einen schweren Verdacht gegen eine Studentin und wirft ihre gesamte Wäsche in den Müll.

SAT.1
