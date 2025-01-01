Auf Streife
Folge 58: Falscher Stolz
44 Min.Ab 12
Familiendrama mit Folgen: Die Beamten überführen eine Mutter, die Lebensmittel für ihre Kinder stiehlt. - Handgemenge in der Waschanlage: Die Beamten greifen ein und machen eine erschreckende Entdeckung! - Schock: Als eine Frau sich zu einem Bewerbungsgespräch aufmacht, entdeckt sie ein Messer in ihrem Autoreifen! - Ein Mann wird mit seiner größten Phobie konfrontiert: Ein Clown steht nachts an seinem Bett!
