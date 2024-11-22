Auf Streife
Folge 77: Für eine handvoll Euro
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Überfall auf einen Kiosk: Ein Hinweis auf den Fluchtwagen führt die Beamten in den Wald, wo sich ein zeltendes Paar in Gefahr befindet! - Die Beamten treffen auf einen Passanten mit einer auffällig geröteten Augenpartie. Was hat er zu verbergen? - Randale auf dem Parkplatz: Ein Mann will um jeden Preis in einen Bus, in dem er einen Kriminellen vermutet! - Bei einer Verkaufsparty fliegen Plastikdosen aus dem Fenster, weil eine Kundin eine Reißzwecke in ihrem Muffin entdeckt hat!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick