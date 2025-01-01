Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Die portugiesische Galeere
41 Min.Ab 12
Mitten im Gespräch mit der Redakteurin Molly McCoy, die ihn gern als "Junggesellen des Monats" in ihrem Heft vorstellen möchte, muss Mitch einer Schwimmerin helfen, die nach der Berührung einer Portugiesischen Galeere, einer Quallenart, einen allergischen Schock erlitten hat. In der Zwischenzeit stecken Caroline und ihre Schwester Stephanie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch bei der Zeremonie nachmittags am Strand ist Trauzeuge Mitch nirgends zu finden.
