Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Mitch in der Talkshow

SAT.1Staffel 7Folge 14
Folge 14: Mitch in der Talkshow

41 Min.Ab 6

Aus Dankbarkeit über ihre Rettung lädt die Talkshow-Moderatorin Cassie Cole ihren Helden Mitch in ihre Sendung ein. Mitchs Ängste, vor der Kamera zu versagen, sind unbegründet - er steigert seinen Ruhm sogar noch, als er dem Showgast Jay Leno, der an einem Keks zu ersticken droht, das Leben rettet. Nach diesem Abend kann sich Mitch kaum noch vor Autogrammjägern retten. Doch als der Hund Annie ein Kind vor dem Ertrinken bewahrt, ist er der neue Star.

SAT.1
