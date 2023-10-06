Der SchönheitswettbewerbJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Der Schönheitswettbewerb
41 Min.Folge vom 06.10.2023
Mitchs neue Vorgesetzte Samantha veranstaltet einen "Miss Malibu Beach"-Schönheitswettbewerb. Sie kann Mitch überreden, in der Jury mitzumachen. Der gutmütige Mann ahnt nicht, worauf er sich eingelassen hat! Erst macht sich die Kandidatin Audrey an den Arglosen heran und versucht ihn zu becircen, damit er für sie stimmt. Auch Teilnehmerin Petra ersinnt einen unfairen Trick: Sie erpresst Donna mit deren Vergangenheit, damit Donna ihrerseits Mitch in Petras Sinne beeinflusst ...
