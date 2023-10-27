Rendezvous am MeeresgrundJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Rendezvous am Meeresgrund
41 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 6
Keiner im Baywatch-Team schenkt Codys Bericht von der Unterwasserbegegnung mit einer echten Meerjungfrau Glauben - nur C. J. ermuntert ihn, noch einmal zu tauchen und auf das Wesen zu warten. Das Schauspiel will sie sich nicht entgehen lassen und taucht ebenfalls hinab, wobei sie sich verletzt und bewusstlos auf den Meeresboden sinkt. Glücklicherweise ist die Nixe in der Nähe und bringt C. J. an die Wasseroberfläche. Um den Hals trägt sie plötzlich ein antikes Medaillon.
