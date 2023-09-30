Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Lieber Besuch
Folge vom 30.09.2023
C.J.s Mutter, das ehemalige Las Vegas-Revuegirl Shelley Sands, hat einmal mehr eine unglückliche Männer-Wahl getroffen. Ihr neuer Freund ist der zwielichtige Mafioso Tony Blanton, der in den Casinos der Spielerstadt Millionen abzockt. Shelley ist sein Maskottchen am Spieltisch, doch eines Tages fehlt das Glück, und Tony verliert durch sie viel Geld. Shelley flieht aus der Stadt, nimmt jedoch ein lebensgefährliches Andenken an Tony mit: eine Diskette mit geheimen Daten.
