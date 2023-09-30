Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Lieber Besuch

SAT.1Staffel 7Folge 7vom 30.09.2023
Lieber Besuch

Folge 7: Lieber Besuch

41 Min.Folge vom 30.09.2023Ab 12

C.J.s Mutter, das ehemalige Las Vegas-Revuegirl Shelley Sands, hat einmal mehr eine unglückliche Männer-Wahl getroffen. Ihr neuer Freund ist der zwielichtige Mafioso Tony Blanton, der in den Casinos der Spielerstadt Millionen abzockt. Shelley ist sein Maskottchen am Spieltisch, doch eines Tages fehlt das Glück, und Tony verliert durch sie viel Geld. Shelley flieht aus der Stadt, nimmt jedoch ein lebensgefährliches Andenken an Tony mit: eine Diskette mit geheimen Daten.

