Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 1: Hai-Fieber
41 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Logan verwirklicht seinen Traum, einen eigenen Film zu drehen. Schon bald kommt es bei den Dreharbeiten zu seiner "Weißer Hai"-Version zur Katastrophe: Ein lax angebundener Tigerhai gerät in Konflikt mit Hauptdarstellerin Caroline, der aber glimpflich endet. Am nächsten Tag haben Cody und einige Surfer eine unheimliche Begegnung mit dem Raubfisch, worauf Mitch den Strand sperren lässt. Doch einige Teenager, die trotz des Verbots baden, werden von dem Hai angegriffen ...
