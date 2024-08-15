Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Caroline unter Anklage
41 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Caroline erfährt, dass die Mutter von Cowboy, der bei einem Bootsbrand ertrunken ist, sie wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt hat. Mitch, Sam, Newman und ihr Anwalt stehen ihr in dieser schweren Stunde bei ... C.J.s Muttergefühle werden wach, als sie einen Abend als Babysitterin einspringt - doch ob Cody jetzt schon eine Familie gründen will? Er denkt nämlich nach seinem Sieg in einem Mountainbike-Rennen eher über ein Leben als Profi-Radsportler nach ...
