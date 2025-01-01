Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 7Folge 11
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 11: Müllkippe Ozean

39 Min.Ab 12

Bei einem Unwetter wurden Schadstoffe in die Bucht von Santa Monica gespült. Donna und Caroline räumen die betroffenen Strände, doch Mitch hat die Warnung nicht gehört. Ahnungslos trainiert er im Wasser für den nächsten "Ironman"-Wettbewerb. Dabei streift er mehrere undichte Fässer mit hochgiftigen Chemikalien. Kurz darauf bekommt er Magenkrämpfe und Probleme beim Atmen ...

SAT.1
