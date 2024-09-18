Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Traumschiff nach Alaska (1)

SAT.1Staffel 8Folge 21vom 18.09.2024
Traumschiff nach Alaska (1)

Traumschiff nach Alaska (1)Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 21: Traumschiff nach Alaska (1)

39 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6

Hobie hat sich in eine Frau verliebt, die er gerettet hat, und sie zu einer Kreuzfahrt nach Alaska eingeladen. Er weiß nicht, dass ihr Unfall nur inszeniert war und sie in Wahrheit eine Juwelendiebin ist. In Alaska angekommen, versucht Gangster Gavin, der ebenfalls an Bord war, an Leslie heranzukommen ... Mitch und Cody vergnügen sich gerade beim Angeln, als sie beobachten, wie ein wilder Grizzlybär Neely angreift. Todesmutig springen sie in den eiskalten See ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen