Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Die blonde Virtuosin
42 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12
Mitch und Cody entdecken eine prachtvolle Yacht - an Deck steht die hübsche Ariana, die ihrer Geige wunderschöne Töne entlockt. Doch die zauberhafte Kulisse erweist sich als trügerisch: Hinter Ariana taucht ihre Agentin Lena Svenson auf, die ihrem Schützling mit handfesten Argumenten klarmacht, dass sie den Flirt mit den beiden Männern nicht gutheißt. Cody und Mitch wollen das Mädchen aus seinem goldenen Gefängnis befreien ...
