Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die blonde Virtuosin

SAT.1Staffel 9Folge 18vom 16.08.2025
Folge 18: Die blonde Virtuosin

42 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Mitch und Cody entdecken eine prachtvolle Yacht - an Deck steht die hübsche Ariana, die ihrer Geige wunderschöne Töne entlockt. Doch die zauberhafte Kulisse erweist sich als trügerisch: Hinter Ariana taucht ihre Agentin Lena Svenson auf, die ihrem Schützling mit handfesten Argumenten klarmacht, dass sie den Flirt mit den beiden Männern nicht gutheißt. Cody und Mitch wollen das Mädchen aus seinem goldenen Gefängnis befreien ...

