Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Hobie unter Anklage
42 Min.Ab 12
Als Hobie mit seinen Freunden, darunter sein Schwarm Josie, eine Tour mit dem Boot von Brads Vater macht, legt er einige gewagte Lenkmanöver ein. Mitten in einer Kurve drückt Josie plötzlich den Gashebel herunter - das Boot kentert. Die meisten Verunglückten kommen mit dem Schrecken davon, nur Josie muss ins Krankenhaus. Die Polizei, Josies Vater - alle geben Hobie die Schuld an dem Unglück. Nur Josie könnte ihn von den Vorwürfen freisprechen, doch sie liegt im Koma ...
