Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 9Folge 20vom 23.08.2025
Folge 20: Die Wellen schlagen hoch

42 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Als Manny einen Jungen aus dem Meer retten will, schleudert ihn eine große Welle gegen einen Pfeiler. Im Krankenhaus erwartet die Rettungsschwimmer eine erschütternde Nachricht: Manny hat sich eine irreparable Rückenmarksverletzung zugezogen und bleibt möglicherweise gelähmt ... Neely erhebt schwere Anschuldigungen gegen Mitch, behauptet sogar, er hätte sie geschlagen. Doch als sie sogar Alex in ihre bösartigen Intrigen einbezieht, hat sie den Bogen eindeutig überspannt ...

