Gefahr in der BrandungszoneJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 6: Gefahr in der Brandungszone
42 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
Trotz Aprils Warnung stürzt sich der Tourist Vic in die Fluten. Plötzlich reißen ihn die starken Wellen unter Wasser. Alle Versuche, ihn zu bergen, scheitern ... Unter den Häftlingen des Work Camps, die für die Strandsäuberung eingesetzt werden, ist auch Jessies alter Kumpel Deke. Er schafft es, seinen Aufsehern zu entwischen und verabredet sich mit Jessie, um sich mit ihr gemeinsam nach Mexiko abzusetzen. Zu spät merkt er, dass Jessie ihn der Polizei ausliefern will ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick