Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 8: Unerwünschte Hilfe
43 Min.Folge vom 12.07.2025Ab 12
Den ganzen Tag über drückt sich ein Junge namens Tanner in der Nähe von Mitchs Turm herum. Gegen Abend taucht Alex mit dem Vater des Jungen auf, der den kleinen Tanner schlägt und vom Strand zerrt. Zu Mitchs Überraschung nimmt Tanner später am Junior-Rettungsschwimmer-Training teil, weigert sich aber beharrlich, sein T-Shirt auszuziehen. Trotzdem entdeckt Mitch die Striemen auf Tanners Rücken. Alex und er schalten das Jugendamt ein ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick