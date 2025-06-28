Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Timmy und die Delfine

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 28.06.2025
Timmy und die Delfine

Timmy und die DelfineJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 4: Timmy und die Delfine

42 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12

Alex und Cody begleiten Alex' zehnjährigen Neffen Timmy nach Hawaii, wo der autistische Junge mit Delfinen schwimmen soll. Das Problem ist allerdings, dass Timmy panische Angst vor dem Wasser hat. Im Anaehoomalu Bay kommt es schließlich zu einer dramatischen Situation: Während Cody und die Rettungsschwimmerin Kali einen Jungen aus dem Meer fischen, verunglückt ein Stück weiter ein Mädchen, das von einem Surfboard getroffen wurde. In diesem Moment wächst Timmy über sich hinaus ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen