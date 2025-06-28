Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Timmy und die Delfine
42 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 12
Alex und Cody begleiten Alex' zehnjährigen Neffen Timmy nach Hawaii, wo der autistische Junge mit Delfinen schwimmen soll. Das Problem ist allerdings, dass Timmy panische Angst vor dem Wasser hat. Im Anaehoomalu Bay kommt es schließlich zu einer dramatischen Situation: Während Cody und die Rettungsschwimmerin Kali einen Jungen aus dem Meer fischen, verunglückt ein Stück weiter ein Mädchen, das von einem Surfboard getroffen wurde. In diesem Moment wächst Timmy über sich hinaus ...
