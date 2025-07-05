Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Das Phantom vom Strand

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 05.07.2025
Das Phantom vom Strand

Folge 5: Das Phantom vom Strand

42 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

J.D. ist irritiert, als ihn ein Notruf zum Strand ruft und er feststellen muss, dass der verunglückte Mann bereits aus dem Meer geborgen wurde. Von dem mysteriösen Retter fehlt aber jede Spur. Derweil ärgert sich die Baywatch-Crew mit der neuen Reinigungskraft Jessie Owens herum, die beim Putzen eine komplette Niete ist. Als Alex Jessie entlassen will, wird sie plötzlich stutzig: Diese merkwürdigen Spuren an Jessies Arm - könnte sie der Phantom-Rettungsschwimmer sein?

