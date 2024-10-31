Duell 2: Hansjörg Ladurner vs. Simon HänggiJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 2: Duell 2: Hansjörg Ladurner vs. Simon Hänggi
16 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Hansjörg Ladurner (53) oder Simon Hänggi (29) - Der Erfahrene gegen den jungen Wilden. Nicht nur beim Kochen, auch beim Sprüche klopfen stehen sich die beiden in nichts nach. Doch wer überzeugt die Jury mit seinem Gericht aus Herz und Backen vom Kalb, Eibischwurzel und Tamarillos?
