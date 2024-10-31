Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Club

Duell 2: Hansjörg Ladurner vs. Simon Hänggi

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 31.10.2024
Duell 2: Hansjörg Ladurner vs. Simon Hänggi

Beef Club

Folge 2: Duell 2: Hansjörg Ladurner vs. Simon Hänggi

16 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Hansjörg Ladurner (53) oder Simon Hänggi (29) - Der Erfahrene gegen den jungen Wilden. Nicht nur beim Kochen, auch beim Sprüche klopfen stehen sich die beiden in nichts nach. Doch wer überzeugt die Jury mit seinem Gericht aus Herz und Backen vom Kalb, Eibischwurzel und Tamarillos?

