Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Das grosse Finale: Hansjörg Ladurner vs. Kevin Ungermann

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 05.12.2024
Das grosse Finale: Hansjörg Ladurner vs. Kevin Ungermann

Das grosse Finale: Hansjörg Ladurner vs. Kevin UngermannJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 7: Das grosse Finale: Hansjörg Ladurner vs. Kevin Ungermann

16 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Die Finalist:innen stehen fest und treten im grossen Finale gegeneinander an. Nebst dem Titel «Beef Club Champion 2024» kämpfen sie um die legendäre «Beef Club Trophäe» und eine Kulinarik-Reise im Wert von mehreren Tausend Franken.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen