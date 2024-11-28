Halbfinale 2: Silvan Schuler vs. Kevin UngermannJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 6: Halbfinale 2: Silvan Schuler vs. Kevin Ungermann
16 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Im zweiten Halbfinale warten ebenfalls anspruchsvolle Zutaten: Ein Lamm Hinterviertel mit Gigot, japanischer Wasserpfeffer und ein Straussenei. Wie werden sich die Duellant:innen mit den ihnen bisher unbekannten Zutaten schlagen?
