SAT.1Staffel 12Folge 1vom 24.10.2024
16 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Michael Bühler (39) und Elly Rehjkap (39) haben bereits in verschiedenen Gourmet-Restaurants brilliert, nun wagen sie sich in den «Beef Club-Ring». Ihre Herausforderung: Einen Rindsschulterdeckel mit Petit Tender und dazu noch Eiskraut und Schwarznuss ins Gericht integrieren.

