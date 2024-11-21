Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halbfinale 1: Hansjörg Ladurner vs. Elly Rexhepaj

SAT.1Staffel 12Folge 5vom 21.11.2024
16 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Es wird wild. Die Vorrunde ist überstanden und das erste Halbfinale steht an. Auf der Zutatenliste für das bevorstehende Gericht stehen Salzlakritze, La Mo Long und Kaninchen (mit Leber und Niere) – eine besonders harte Herausforderung für die Duellant:innen.

