Halbfinale 1: Hansjörg Ladurner vs. Elly RexhepajJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 5: Halbfinale 1: Hansjörg Ladurner vs. Elly Rexhepaj
16 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Es wird wild. Die Vorrunde ist überstanden und das erste Halbfinale steht an. Auf der Zutatenliste für das bevorstehende Gericht stehen Salzlakritze, La Mo Long und Kaninchen (mit Leber und Niere) – eine besonders harte Herausforderung für die Duellant:innen.
