Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan Schuler

SAT.1Staffel 12Folge 4vom 14.11.2024
Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan Schuler

Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan SchulerJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 4: Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan Schuler

16 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

In der letzten Vorrunde zeigen die beiden jüngsten Kandidaten Timon Holdener (21) und Silvan Schuler (18) ihr Können. Mit Ruhe, Selbstvertrauen und Siegeswillen treten sie in den Ring und verblüffen mit kreativen Gerichten und wollen sich der Jury beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen