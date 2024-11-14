Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan SchulerJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 4: Duell 4: Timon Holdener vs. Silvan Schuler
16 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
In der letzten Vorrunde zeigen die beiden jüngsten Kandidaten Timon Holdener (21) und Silvan Schuler (18) ihr Können. Mit Ruhe, Selbstvertrauen und Siegeswillen treten sie in den Ring und verblüffen mit kreativen Gerichten und wollen sich der Jury beweisen.
