Duell 3: Céline Hasler vs. Kevin Ungermann

SAT.1Staffel 12Folge 3vom 07.11.2024
Folge 3: Duell 3: Céline Hasler vs. Kevin Ungermann

16 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Hotellerie Studentin gegen Küchenchef, Céline Hasler (22) und Kevin Ungerman (29) stehen sich in der 3. Vorrunde gegenüber. Beide erforschen freudig neue kulinarische Wege und erschaffen originelle Gerichte - ideale Voraussetzungen für ein aufregendes Duell. Es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

SAT.1
