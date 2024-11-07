Duell 3: Céline Hasler vs. Kevin UngermannJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 3: Duell 3: Céline Hasler vs. Kevin Ungermann
16 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Hotellerie Studentin gegen Küchenchef, Céline Hasler (22) und Kevin Ungerman (29) stehen sich in der 3. Vorrunde gegenüber. Beide erforschen freudig neue kulinarische Wege und erschaffen originelle Gerichte - ideale Voraussetzungen für ein aufregendes Duell. Es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick