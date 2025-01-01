Tageszusammenfassung 23: Sturz der Küchen-Queen?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 24: Tageszusammenfassung 23: Sturz der Küchen-Queen?
32 Min.Ab 12
Bislang war Angela die unangefochtene Küchen-Queen im Container. Doch was passiert, wenn die Bremerin "Big Brother" irgendwann verlassen muss? Die anderen Bewohner sind sich einig: Angela muss auch andere mit an den Herd lassen. Doch die selbsternannte Küchenchefin Angela will sich auf keinen Fall in den Kochtopf gucken lassen und hat schnell ein Ziel für ihren verbalen Gegenangriff ausgemacht: Tanja.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick