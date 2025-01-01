Tageszusammenfassung 2: Maxime und Sandro kaufen einJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 3: Tageszusammenfassung 2: Maxime und Sandro kaufen ein
34 Min.Ab 12
Der erste Wocheneinkauf steht an: Container-Chef Sandro und Maxime bekommen 238 Euro und versuchen, bei der Bestellung allen Wünschen gerecht zu werden. Ob das klappt? Mateo verrät Mitbewohner Kevin, warum seine Teilnahme bei "Big Brother" eine absolute Herzensangelegenheit ist. "Es geht mir null ums Geld. Ich habe mal jemandem versprochen, dass er mich mal hier drin sehen wird."
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick