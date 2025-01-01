Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 2: Maxime und Sandro kaufen ein

Folge 3: Tageszusammenfassung 2: Maxime und Sandro kaufen ein

34 Min.Ab 12

Der erste Wocheneinkauf steht an: Container-Chef Sandro und Maxime bekommen 238 Euro und versuchen, bei der Bestellung allen Wünschen gerecht zu werden. Ob das klappt? Mateo verrät Mitbewohner Kevin, warum seine Teilnahme bei "Big Brother" eine absolute Herzensangelegenheit ist. "Es geht mir null ums Geld. Ich habe mal jemandem versprochen, dass er mich mal hier drin sehen wird."

