Big Brother - Tageszusammenfassung 44: Große Enttäuschung bei Mateo

Folge 45: Tageszusammenfassung 44: Große Enttäuschung bei Mateo

33 Min. Ab 12

Im "Big Brother"-Container herrscht ganz dicke Luft! Auslöser ist Mateo. Dieser hat die Herausforderung Tischtennis-Rundlauf für sich entscheiden können. Doch anstatt sich zu freuen, beklagt sich der 46-Jährige, weil ihm keiner gratuliert hat. “Die gönnen mir gar nichts!”, ist Mateo sich sicher.

