Big Brother

Tageszusammenfassung 60: Tanja geht - Die Container-WG steht unter Schock

Tageszusammenfassung 60: Tanja geht - Die Container-WG steht unter Schock

Folge 61: Tageszusammenfassung 60: Tanja geht - Die Container-WG steht unter Schock

31 Min.Ab 12

Ein Brief von Big Brother versetzt die WG in einen Schockzustand. Tanjas unvermittelter Auszug hinterlässt eine Leere und viele Emotionen, die vor allem Containerchef Benedikt zu schaffen machen. Er bricht in Tränen aus und zieht sich in den Hauswirtschaftsraum zurück. “Ich schaff’ das nicht ohne sie”, schluchzt er, als Luanna ihn dort findet. Diese versucht ihn aufzubauen: “Doch, das schaffst du! Du bist so stark, Bene. Du machst jetzt nicht schlapp! Das hätte sie auch nicht gewollt!"

