Tageszusammenfassung 72: Frauke erfährt die ganze Wahrheit!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 73: Tageszusammenfassung 72: Frauke erfährt die ganze Wahrheit!
32 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Überraschung für Frauke: Die 29-Jährige darf endlich ihre Grußbotschaft sehen! Doch es folgt noch der weniger erfreuliche Teil: Sie wird jetzt auch erfahren, was im Container über sie gesagt wird. Frauke gibt sich gefasst: "Ich glaube, mich überrascht jetzt nichts." Außerdem: Mateo gewinnt das goldene Finalticket! Wie reagieren seine Mitbewohner:innen?
