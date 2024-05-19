Tageszusammenfassung 76: Zwischen Freude und TrauerJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 77: Tageszusammenfassung 76: Zwischen Freude und Trauer
31 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 12
In der “Big Brother”-WG liegen Trauer und Freude, Tränen und Lachen eng beieinander. Während sich Marcus nach einer gewonnenen Herausforderung über eine Videobotschaft seiner zahlreichen Liebsten freut, berichtet Christian seinem Kumpel Mateo, wie schmerzhaft für ihn ein Leben ohne Familie ist.
