Tageszusammenfassung 78: Schon wieder Zoff bei Frauke und MarcusJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 79: Tageszusammenfassung 78: Schon wieder Zoff bei Frauke und Marcus
32 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Benedikt und Bertha gehen als Nominierte gefasst in die Woche. Für Frauke und Marcus, die ihre Nominierungen losgeworden sind, könnte das Container-Leben aktuell so einfach sein. Doch es knallt heftig zwischen den beiden. Ob eine Aussprache Frieden bringt?
