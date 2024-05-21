Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 78: Schon wieder Zoff bei Frauke und Marcus

Staffel 2024Folge 79vom 21.05.2024
32 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Benedikt und Bertha gehen als Nominierte gefasst in die Woche. Für Frauke und Marcus, die ihre Nominierungen losgeworden sind, könnte das Container-Leben aktuell so einfach sein. Doch es knallt heftig zwischen den beiden. Ob eine Aussprache Frieden bringt?

