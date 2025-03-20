Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des LebensJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 18: Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens
27 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die Container-WG greift mal wieder zum Putzlappen und beseitigt, was elf Leute so an Dreck zusammentragen können. Hält zwar nur drei Stunden - aber nach dem großen Saubermachen fühlen sich alle besser. Danach erinnert sich Gina-Lisa an ihre Kindheit und Julia und Corinna überlegen, ob es Nachzügler bei "Big Brother" grundsätzlich schwerer haben. Die Aufgabe der Woche ist fies: Es gibt keine Teams, alle müssen zusammenhalten ...
