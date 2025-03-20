Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens

JoynStaffel 2025Folge 18vom 20.03.2025
Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens

Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des LebensJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 18: Tageszusammenfassung 18: Die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens

27 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Die Container-WG greift mal wieder zum Putzlappen und beseitigt, was elf Leute so an Dreck zusammentragen können. Hält zwar nur drei Stunden - aber nach dem großen Saubermachen fühlen sich alle besser. Danach erinnert sich Gina-Lisa an ihre Kindheit und Julia und Corinna überlegen, ob es Nachzügler bei "Big Brother" grundsätzlich schwerer haben. Die Aufgabe der Woche ist fies: Es gibt keine Teams, alle müssen zusammenhalten ...

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen