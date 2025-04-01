Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 26: Abschiede und das "Auge des Schicksals"

JoynStaffel 2025Folge 26vom 01.04.2025
Tageszusammenfassung 26: Abschiede und das "Auge des Schicksals"

29 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Wer muss gehen, wer hat die größten Chancen auf den Sieg? Die Reality-Experten Janine und Ulf tauschen ihre Theorien aus. Fest steht, Janines Zeit im Container ist vorbei - der Abschied herzzerreißend. Aber auch der Exit des Tages trifft die WG hart. "Schockstarre", fasst Dino das Gefühl zusammen. "Big Brother" legt mühelos nach: In einer Schüssel voller Kugeln verbirgt sich seine nächste Challenge ...

