Tageszusammenfassung 26: Abschiede und das "Auge des Schicksals"Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 26: Tageszusammenfassung 26: Abschiede und das "Auge des Schicksals"
29 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Wer muss gehen, wer hat die größten Chancen auf den Sieg? Die Reality-Experten Janine und Ulf tauschen ihre Theorien aus. Fest steht, Janines Zeit im Container ist vorbei - der Abschied herzzerreißend. Aber auch der Exit des Tages trifft die WG hart. "Schockstarre", fasst Dino das Gefühl zusammen. "Big Brother" legt mühelos nach: In einer Schüssel voller Kugeln verbirgt sich seine nächste Challenge ...
