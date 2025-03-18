Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte Wort

JoynStaffel 2025Folge 16vom 18.03.2025
Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte Wort

Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte WortJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 16: Tageszusammenfassung 16: Gedanken übers Single-Leben und Zoff ums letzte Wort

30 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Ein neuer Tag im Container: Iris lässt sich von Corinna zum Frühsport animieren - und stellt fest, dass das doch der "blanke Horror" ist. Ulf und Ulrike tauschen sich beim Morgenplausch über Beziehungen aus und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. Weniger harmonisch verläuft Ulfs Begegnung mit Julia. Die zu klärende Fragen: Wer lässt wen nicht ausreden? Wer hört einfach nicht zu ...?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen