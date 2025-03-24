Tageszusammenfassung 20: Stimmungswechsel und ungeahnte TalenteJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 20: Tageszusammenfassung 20: Stimmungswechsel und ungeahnte Talente
31 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Im Container kämpft man immer noch schwer mit der Schreibmaschinen-Wochenaufgabe. Iris entscheidet, wer mit auf die Nominierungsliste muss und trifft jemanden damit mitten ins Herz. Dann zieht die letzte Nachzüglerin ein. Andriana hat auf die späte Konkurrenz nicht wirklich Bock - und zieht sich auch noch Gina-Lisas Zorn zu. Big Brother rettet die Stimmung und ordert eine Talente-Show ...
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick