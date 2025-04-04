Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

JoynStaffel 2025Folge 29vom 04.04.2025
28 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Glamour-Alarm im Container: "Big Brother" hat sich die Verleihung "Der Trash-Awards" ausgedacht. Es gibt fünf unterschiedliche Kategorien und so begehrte Preise wie einen Award für den "größten Fame-Geier". Als Jury dürfen sich jeweils zwei Bewohner beliebt machen und ihren Preis auch gleich als Laudatoren überreichen. VIP-Gast Jenny Elvers übernimmt die Moderation der Gala.

