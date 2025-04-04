Tageszusammenfassung 29: Und die "Trash-Awards" 2025 gehen an ...Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 29: Tageszusammenfassung 29: Und die "Trash-Awards" 2025 gehen an ...
28 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Glamour-Alarm im Container: "Big Brother" hat sich die Verleihung "Der Trash-Awards" ausgedacht. Es gibt fünf unterschiedliche Kategorien und so begehrte Preise wie einen Award für den "größten Fame-Geier". Als Jury dürfen sich jeweils zwei Bewohner beliebt machen und ihren Preis auch gleich als Laudatoren überreichen. VIP-Gast Jenny Elvers übernimmt die Moderation der Gala.
