Tageszusammenfassung 30: Nach dem Exit ist vor dem ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 30: Tageszusammenfassung 30: Nach dem Exit ist vor dem Exit
31 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Nadiems Auszug trifft die Container-WG hart. Vor allem Iris und Ulrike empfinden "die Lücke immens". Doch "Big Brother" gönnt ihnen keine Verschnaufpause. Jeder der neun verbliebenen Bewohner muss eine Nominierung abgeben. Am Ende sammeln zwei die meisten Stimmen ein ...
