Tageszusammenfassung 35: Das große Finale steht an!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 35: Tageszusammenfassung 35: Das große Finale steht an!
30 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Die Zeit im Container geht zu Ende und das große Finale steht vor der Tür. Dani Büchner steht den Finalist:innen zur Seite und Big Brother beobachtet ihre letzten Schritte im Container ganz genau. Es steht noch ein großer Hausputz an, außerdem warten persönliche Worte auf die Bewohner:innen. Der Einzug ins Finale muss natürlich gebührlich gefeiert werden. Wen sehen die Bewohner:innen als heimliche:n Favorit:in an - und wem wird der Gewinn womöglich nicht gegönnt?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick