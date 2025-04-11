Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

JoynStaffel 2025Folge 34vom 11.04.2025
31 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Zum Ende der Woche wird es nicht nur körperlich noch einmal anstrengend für die Bewohner, es wird vor allem auch emotional: Big Brother überrascht die Wohngemeinschaft mit langersehnten Grußbotschaften von ihren Liebsten. Und sobald die Finalist:innen der Staffel feststehen, lässt er natürlich eine fette, fette Party steigen.

