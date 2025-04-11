Tageszusammenfassung 34: Große Emotionen und Grüße von den LiebstenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 34: Tageszusammenfassung 34: Große Emotionen und Grüße von den Liebsten
31 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Zum Ende der Woche wird es nicht nur körperlich noch einmal anstrengend für die Bewohner, es wird vor allem auch emotional: Big Brother überrascht die Wohngemeinschaft mit langersehnten Grußbotschaften von ihren Liebsten. Und sobald die Finalist:innen der Staffel feststehen, lässt er natürlich eine fette, fette Party steigen.
