Tageszusammenfassung 3: Große Trauer und Rasen-Raserei

JoynStaffel 2025Folge 3vom 27.02.2025
33 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Während der Tag mit Diskussionen, Landwirtschaftsgesprächen und Augenbrauenzupfen beginnt, sorgt eine Entscheidung für bittere Tränen. Kann eine rasende Aufgabe die Bewohner:innen auf andere Gedanken bringen?

