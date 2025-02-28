Tageszusammenfassung 4: Die Neue im Container und die nächsten NominierungenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 4: Tageszusammenfassung 4: Die Neue im Container und die nächsten Nominierungen
32 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Tag 4 im Container: Zwischen Stefan und Mariama entwickelt sich ein freundschaftliches Verhältnis. Ganz ohne Hintergedanken teilen die beiden Persönliches. Ulrike und Aurelia sind nicht beste Bezugspersonen, einigen sich aber auf die richtige Einstellung fürs Durchhalten bei "Big Brother". Neu-Zugang Julia und die nächste Nominierungsrunde bringen nicht nur Aurelia ins Schleudern ...
