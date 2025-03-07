Tageszusammenfassung 9: Schluss mit lustig - es wird offen nominiertJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 9: Tageszusammenfassung 9: Schluss mit lustig - es wird offen nominiert
27 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Putzalarm im Container: Es wird fleißig geschrubbt und gewienert. Nur Emmy hält sich als VIP-Gast natürlich gepflegt raus. Auch Iris will reinen Tisch machen - emotional. Nach dem Streit am Abend sucht sie die Aussprache mit Florentina. Ein bisschen Spaß erlaubt Big Brother mit dem "Flaschendrehen". Dann der Schock: Team Blau muss offen nominieren, welches Mitglied aus Team Orange gehen soll ...
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick