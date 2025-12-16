Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Der Stärkere gewinnt

Crunchy RollStaffel 2Folge 1
Der Stärkere gewinnt

Black Clover

Folge 1: Der Stärkere gewinnt

23 Min.Ab 12

Die Mitglieder des Schwarzen Stiers werden zur Siedlung Kiten geschickt, die von einem anderen Königreich attackiert wird. Dort müssen sie den Magiern der Goldenen Morgendämmerung beistehen, die bereits eine Schlacht gegen die Angreifer schlagen. Asta hat dabei mit seinen verletzten Armen zu kämpfen, während Yuno sich den feindlichen Anführern stellt.

